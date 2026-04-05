الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن

تغلب فريق الاتفاق على نظيره القادسية بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(27) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

سجّل أهداف القادسية اللاعب خوليان كينيونيس في الدقيقتين (33) و(87)، فيما أحرز أهداف الاتفاق كلٌ من جاك هيندري في الدقيقة (40)، وموسى ديمبيلي في الدقيقة (47)، وجورجينيو فاينالدوم في الدقيقة (74) من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى (42) نقطة في المركز السابع، فيما بقي القادسية في المركز الرابع برصيد (60) نقطة.