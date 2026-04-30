الاقتصاد السعودي ينمو 2.8% في الربع الأول من 2026

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2026م نمواً بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2025م.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الارتفاع يعود إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.8%، كما سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 2.3%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5% على أساس سنوي.