“البترول الكويتية”: مرافق تشغيلية تعرضت لاستهداف واعتداء إيراني آثم

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٢ مساءً
أعلنت مؤسسة “البترول الكويتية”، اليوم الأحد، تعرض مرافق تشغيلية تابعة لها لاستهداف واعتداء إيراني آثم بواسطة مسيرات.

وأوضحت أن الاعتداء أسفر عن اندلاع حرائق في عدة مرافق وأدى إلى خسائر مادية جسيمة دون تسجيل إصابات بشرية.

الكويت: تعاملنا مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيرة في الـ 24 ساعة الماضية

هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه الخليج ومرافقه

وأضافت أن فرق الطوارئ والإطفاء عملت على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى، فيما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشآت ومتابعة تقييم الأضرار الناجمة.

