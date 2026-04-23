الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٠ مساءً
البحرية الإيطالية: مستعدون لنشر لنشر أربع سفن لتطهير مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

قال رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية جوزيبي بيروتي بيرجوتو، إن روما مستعدة لنشر ما يصل إلى أربع سفن، من ‌بينها كاسحتا ألغام، في إطار مهمة دولية لتطهير مضيق هرمز.

وأضاف بيرجوتو، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي) في وقت متأخر من أمس الأربعاء: “تتضمن خطة الطوارئ ‌التي ⁠وضعها رئيس أركان الدفاع تشكيل مجموعة من كاسحتي ألغام وسفينة مرافقة وسفينة لوجستية”، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وقال: “لا نتصرف بمفردنا بالطبع، نحن جزء من تحالف دولي، وسترسل دول أخرى أيضا كاسحات ألغام”، ⁠مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا لديها قدرات في مجال إزالة الألغام.

وأوضح أن وصول السفن الإيطالية إلى المنطقة سيستغرق ⁠نحو أربعة أسابيع. ولدى إيطاليا حاليا ثماني كاسحات ألغام في الخدمة.

واجتمع قادة أوروبيون في باريس الأسبوع الماضي لمناقشة جهود متعددة الجنسيات لحماية الملاحة عبر المضيق الذي أغلقته إيران إلى حد كبير بعد ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويمر نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وقالت أكثر من 12 دولة، من بينها إيطاليا، إنها ستنضم إلى مهمة لضمان المرور الآمن بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو الأسبوع ⁠الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على موافقة البرلمان قبل أن تسمح بمشاركة إيطاليا في مهمة مضيق هرمز.

