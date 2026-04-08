البحرين: إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بعد إغلاقه بسبب التطورات بالمنطقة

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، عن إعادة فتح المجال الجوي في أجواء مملكة البحرين، وذلك بعد الإغلاق المؤقت الذي تم اتخاذه كإجراء احترازي في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة.

وشددت شؤون الطيران المدني حرصها على ضمان انسيابية الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة الطيران والمسافرين.