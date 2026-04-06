البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة، استهدفت البلاد، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.
وأكدت القوة، في بيان لها، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.
وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية ومواقع سقوط الحطام، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.