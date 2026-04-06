البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخًا و468 طائرة مسيرة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، -منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم- اعترضت ودمرت 188 صاروخًا و 468 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وبينت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.