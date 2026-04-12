البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخا و516 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٤ مساءً
البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخا و516 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، مؤكدة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة تمكنت من اعتراض وتدمير 194 صاروخا، و516 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت القيادة العامة في بيان على ضرورة توخي الحذر بعدم ‏الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة، قد تكون ‏ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم.‏

قد يهمّك أيضاً
البحرين: لم تُرصد أي صواريخ أو مسيرات معادية

البحرين: لم تُرصد أي صواريخ أو مسيرات معادية

البحرين: إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بعد إغلاقه بسبب التطورات بالمنطقة

البحرين: إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بعد إغلاقه بسبب التطورات بالمنطقة

وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام، وذلك لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

إقرأ المزيد

البحرين: التقاعس عن مواجهة أزمة مضيق هرمز يبعث برسالة خطيرة
العالم

البحرين: التقاعس عن مواجهة أزمة مضيق هرمز...

العالم
هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه الخليج ومرافقه
أخبار رئيسية

هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين...

أخبار رئيسية
البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخًا و468 طائرة مسيرة
العالم

البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخًا و468 طائرة...

العالم
وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت اليوم على المحك
العالم

وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت...

العالم
البحرين: لم تُرصد أي صواريخ أو مسيرات معادية
العالم

البحرين: لم تُرصد أي صواريخ أو مسيرات...

العالم
البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة
العالم

البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة...

العالم
دفاعات البحرين تسقط 6 صواريخ و31 مسيّرة خلال 24 ساعة
العالم

دفاعات البحرين تسقط 6 صواريخ و31 مسيّرة...

العالم
البحرين: إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بعد إغلاقه بسبب التطورات بالمنطقة
العالم

البحرين: إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بعد...

العالم