البحرين: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٢ مساءً
البحرين: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية
المواطن - فريق التحرير

اعترضت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم، ودمرت 8 طائرات مسيّرة استهدفت مملكة البحرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مركز الاتصال الوطني البحريني أنه بلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة 188 صاروخًا و453 طائرة مسيّرة، فيما تواصل منظومات الدفاع الجوي جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة مملكة البحرين.

قد يهمّك أيضاً
هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه الخليج ومرافقه

البحرين: 4 مصابين جراء سقوط شظايا مسيرة إيرانية

وجدد المركز الاتصال الوطني التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، بما يُسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية.

إقرأ المزيد

البحرين: اعتراض وتدمر 8 صواريخ و 7 طائرات مسيّرة خلال 24 ساعة
العالم

البحرين: اعتراض وتدمر 8 صواريخ و 7...

العالم
البحرين.. القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لحزب الله
العالم

البحرين.. القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتشكيل...

العالم
البحرين: 4 مصابين جراء سقوط شظايا مسيرة إيرانية
العالم

البحرين: 4 مصابين جراء سقوط شظايا مسيرة...

العالم
البحرين: تدمير صاروخين و10 مسيرات خلال 24 ساعة
العالم

البحرين: تدمير صاروخين و10 مسيرات خلال 24...

العالم
أضرار بمركز تابع لشركة أمازون في البحرين جراء هجوم إيراني
العالم

أضرار بمركز تابع لشركة أمازون في البحرين...

العالم
البحرين: إيران هاجمتنا بـ186 صاروخاً و419 طائرة مسيّرة
العالم

البحرين: إيران هاجمتنا بـ186 صاروخاً و419 طائرة...

العالم
هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه الخليج ومرافقه
أخبار رئيسية

هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين...

أخبار رئيسية
اعتراض وتدمير 186 صاروخًا و 19 طائرة مسيرة في البحرين
السعودية

اعتراض وتدمير 186 صاروخًا و 19 طائرة...

السعودية