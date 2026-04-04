البحرين: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية

اعترضت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم، ودمرت 8 طائرات مسيّرة استهدفت مملكة البحرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد مركز الاتصال الوطني البحريني أنه بلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة 188 صاروخًا و453 طائرة مسيّرة، فيما تواصل منظومات الدفاع الجوي جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة مملكة البحرين.
وجدد المركز الاتصال الوطني التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، بما يُسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية.