البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وذلك على خلفية ما وصفته المنامة باستمرار الاعتداءات عبر طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت المملكة وعدداً من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسلّم السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بالوزارة، القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية، أكدت فيها البحرين رفضها لهذه الممارسات، مطالبةً الحكومة العراقية بالتعامل الفوري والمسؤول مع تلك التهديدات، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وشددت المملكة، في مذكرتها، على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير لضمان أمنها واستقرارها، وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

