البحرين: لم تُرصد أي صواريخ أو مسيرات معادية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الجمعة، أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتبين إنها لم ترصد أي صواريخ أو مسيرات معادية.
وأكدت القيادة العامة أن منظومات الدفاع الجوي قد تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة من اعتراض وتدمير 194 صاروخا، و515 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.
وأوضحت أن رجال وحدةِ هندسةِ الميدانِ الملكيةِ يواصلون مهامَّهم في تأمينِ المواقعِ المتضررة لضمانِ السلامةِ العامةِ للمواطنين والمقيمين.
وأكملت: “نُهيب بالجميع؛ بالابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط أي حطام”.
وبينت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.