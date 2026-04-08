البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانته واستنكاره الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من المدنيين، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

وشدد على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، وتعكس إصرار الاحتلال على جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، وإفشال الجهود الدولية الجارية لوقف التصعيد.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات التي طالت المنشآت الحيوية والمدنية والبنية التحتية.

وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي للجمهورية اللبنانية ووقوفه الكامل إلى جانبها لتجاوز هذه المرحلة.