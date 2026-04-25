البرلمان العربي يدين تعيين إسرائيل مبعوث لدى ما يسمى “أرض الصومال”

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين، لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على تعيين مبعوث له لدى ما يسمى “إقليم أرض الصومال”، عادًا ذلك انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً مرفوضًا ومدانًا على سيادة الصومال ووحدة أراضيها.

وشدد البرلمان العربي في بيان اليوم، على رفضه القاطع لأي إجراءات أو تحركات تهدف إلى تكريس واقع انفصالي أو الاعتراف بكيانات غير شرعية في جمهورية الصومال، مؤكدًا دعمه التام للصومال فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضه لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء إدانة ورفض هذه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار وسيادة الدول.