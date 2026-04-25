Icon

“كاكست” تفتح التسجيل في معسكر تتجير التقنيات العميقة للفرق البحثية في المملكة Icon #يهمك_تعرف | الجوازات توضح خطوات إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطوير طريق الإمام مسلم بطول 12 كم Icon مدني القصيم ينقذ شخصين احتُجزا داخل مركبة في سيل جارف Icon تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها Icon تركيا: ندرس المشاركة في إزالة ألغام مضيق هرمز بشرط Icon حرائق هائلة في اليابان وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص Icon المملكة تحقق نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور السعودية بنحو ملياري ريال Icon خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon قطر تدين بأشد العبارات استهداف موقعين بطائرات مسيّرة في الكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البرلمان العربي يدين تعيين إسرائيل مبعوث لدى ما يسمى “أرض الصومال”

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين، لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على تعيين مبعوث له لدى ما يسمى “إقليم أرض الصومال”، عادًا ذلك انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً مرفوضًا ومدانًا على سيادة الصومال ووحدة أراضيها.
وشدد البرلمان العربي في بيان اليوم، على رفضه القاطع لأي إجراءات أو تحركات تهدف إلى تكريس واقع انفصالي أو الاعتراف بكيانات غير شرعية في جمهورية الصومال، مؤكدًا دعمه التام للصومال فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضه لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء إدانة ورفض هذه الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار وسيادة الدول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

