البريد السعودي “سبل” ضمن منظومة مبادرة طريق مكة في 10 دول

ضمن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، يسهم البريد السعودي بدور لوجستي فاعل في (10) دول عبر (17) منفذًا دوليًا، من خلال فرز وترميز أمتعة الحجاج في الدول المستفيدة من المبادرة، ونقلها وفق ترتيبات دقيقة تضمن وصولها بسلاسة إلى مقار إقامتهم في المملكة، بما يعزز تجربة الحج ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتبدأ العملية بفرز وترميز الأمتعة بحسب خطط النقل والسكن، ثم نقلها وإيصالها مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يسهّل رحلتهم ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي هذا الدور امتدادًا لجهود البريد السعودي في تمكين منظومة الحج، والإسهام في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، بما يعكس التزامه كمشغّل وطني وممكّن لوجستي وجيومكاني بتقديم خدمات نوعية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزز مكانة المملكة الريادية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن المبادرة تنفذ هذا العام في (17) منفذًا دوليًا في (10) دول هي المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، ولأول مرة جمهورية السنغال وبروناي دار السلام.