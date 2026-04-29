البلديات والإسكان لملاك الأراضي الفضاء: حافظوا على نظافتها

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٢ مساءً
دعت وزارة البلديات والإسكان ملاك الأراضي الفضاء إلى المحافظة على نظافة أراضيهم والالتزام بالمتطلبات والضوابط البلدية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والحد من مظاهر التشوه البصري في المدن.

وأوضحت الوزارة أنها بدأت تنفيذ مرحلة توعوية شاملة داخل النطاقات العمرانية وخارجها في مختلف مدن المملكة، بهدف رفع مستوى الامتثال لدى الملاك، تمهيدًا لتعزيز الرقابة الميدانية عقب انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 15/4/1448هـ.

وبيّنت أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادرات تحسين المشهد الحضري، وتشمل معالجة أوجه الاستخدام المخالف للأراضي الفضاء، مثل استغلالها لأغراض تجارية غير نظامية، أو تحويلها إلى مواقع لتجميع مخلفات البناء ونواتج الحفر، أو استخدامها مواقف للمركبات والآليات بطرق مخالفة، لما لذلك من آثار سلبية على البيئة الحضرية وجودة الحياة.

وأكّدت الوزارة أن الأمانات والبلديات ستباشر تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية بعد انتهاء فترة التوعية، بهدف رفع مستوى الامتثال والحد من المخالفات، بما يعزز جودة البيئة الحضرية ويرتقي بجاذبية المدن.

