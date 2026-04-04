البنتاجون: قصفنا 11 ألف هدف في إيران خلال 5 أسابيع

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن البنتاجون، الجمعة، بأنه تم قصف 11 ألف هدف في إيران خلال خمسة أسابيع من الحرب.

وأكدت الصحيفة نقلا عن البيت الأبيض، تراجع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية بنسبة 90 بالمئة.

وأضافت الصحيفة أن هناك انقسامات داخل الحكومة الإيرانية، تعيق القدرة على تنفيذ ضربات صاروخية واسعة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن تقديرات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى أن الحرب مع إيران قد تستمر لأكثر من أسبوعين، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأشارت الهيئة إلى أن الأهداف التي أعدتها الولايات المتحدة وإسرائيل تحتاج لموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت مراجعة أجرتها صحيفة “واشنطن بوست” وتحليل خبراء أن 4 من مواقع تصنيع الصواريخ الباليستية الرئيسية في إيران، إلى جانب ما لا يقل عن 29 موقعا لإطلاق هذه الصواريخ، قد تعرضت لأضرار خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، ما قوّض الاستراتيجية العسكرية المركزية لإيران.