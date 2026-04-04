البنك المركزي الصيني يضيف 12 بنكًا مشغلًا لليوان الرقمي

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أضاف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 12 بنكًا إلى قائمته الخاصة بالمؤسسات المخوّلة بتشغيل عمليات اليوان الرقمي.

وأوضح البنك المركزي -وفق ما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستقرة للعملة الرقمية وتحسين شمولية خدماتها وتلبية تطلعات العامة باستخدام خدمات آمنة ومريحة وفعالة لليوان الرقمي.
وسيُرْبَط المشغلون الجدد، بنظام اليوان الرقمي التابع للبنك المركزي، وسيبدؤون تقديم خدمات اليوان الرقمي بعد إتمام التحضيرات التشغيلية والتقنية.

وأفاد البنك أنه سيواصل توسيع عدد المشغلين من أجل تشجيع مشاركة أوسع في السوق ودعم الابتكار.
يذكر أنه قبل هذا التوسع، كان هناك 10 مشغلين مخوّلين بتشغيل عمليات اليوان الرقمي، بما في ذلك ستة بنوك تجارية مملوكة للدولة، وبنكان تجاريان مشتركا الأسهم وبنكان عبر الإنترنت.

