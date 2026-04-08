“البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، استقرار سلاسل الإمداد في قطاع الدواجن، بما يُسهم في وفرة الإنتاج، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، واحتياجات المستهلكين من لحوم الدواجن ومنتجاتها في الأسواق.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن في المملكة حقق قفزات نوعية وأرقامًا قياسية في كميات الإنتاج والمتوقع أن تتجاوز 1,5 ملايين طن، وتحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة تتجاوز 76%، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع المشترك الذي عُقد في مقر الوزارة، لاستعراض موقف المخزون والإنتاج المتوقع لقطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة بما فيها موسم الحج، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للأمن الغذائي، واللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن، واللجنة الوطنية لمصنّعي الأعلاف باتحاد الغرف التجارية السعودية.

وأوضح نائب الوزير أن مخرجات الاجتماع ومناقشاته، طمأنت على موقف إنتاج لحوم الدواجن ومنتجاتها، بما يُلبّي الطلب المتزايد عليها، ويضمن جودتها واستقرار أسعارها للمستهلكين، خاصة خلال موسم الحج، حيث تتضاعف نسب استهلاك لحوم الدواجن ومنتجاتها، ما يزيد جهود الوزارة والجهات ذات العلاقة، لزيادة الإنتاج وتوفير منتجات الدواجن للمستهلكين.

وأسهمت خطط الوزارة وإنشاء عدد من مشاريع الدواجن النموذجية في العديد من المناطق، في تحقيق وفرة في منتجات الدواجن الطازجة من اللحوم وبيض المائدة، واستقرار أسعارها في أسواق التجزئة والأسواق المركزية.

كما ساهمت المبادرات والبرامج التي أطلقتها لدعم منتجي الأعلاف المحليين، في زيادة الاستثمارات المحلية في قطاع أعلاف الدواجن، ما ساهم في وفرتها، وتعزيز الإنتاج في قطاع الدواجن.

واستعرض الاجتماع، كميات إنتاج ومخزون الدجاج اللاحم في الربع الأول من عام 2026م، متضمنًا ما تنتجه الشركات العشر التي تُمثّل 85% من الإنتاج المحلي، فيما بلغ الإنتاج الشهري للدجاج اللاحم في مارس 125,470طنًا، وبلغ المخزون الشهري لنفس الشهر نحو 16,278 طنًا.

وأوضح أن إنتاج الدجاج ذي الأوزان الكبيرة -التي يفوق وزنها 1500 جرام- يُقارب 77 ألف طن، مشيرًا إلى أن هناك أربع شركات بدأت الإنتاج الفعلي للأوزان الكبيرة بداية الشهر الحالي، مما سيُسهم في توفرها في جميع نقاط البيع وأسواق التجزئة، فيما قدّر الإنتاج اليومي لبيض المائدة بأكثر من 24 مليون بيضة، من ضمنها أكثر من 10 ملايين بيضة لأكبر 10 منتجين، وبكميات مخزون تجاوزت 26,6 مليون بيضة خلال شهر مارس الماضي، بما يساوي نحو 74 ألف كرتون.