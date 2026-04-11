السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٢ مساءً
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
المواطن - فريق التحرير

أوضح البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وإيران وباكستان أجرت مباحثات ثلاثية وجها لوجه في إسلام آباد السبت.

مباحثات باكستان بين أمريكا وإيران

وقال مسئول رفيع المستوى في البيت الأبيض إن الأطراف الثلاثة يعقدون مباحثات مباشرة في العاصمة الباكستانية، على عكس المفاوضات التي سبق لواشنطن وطهران أن أجرتاها في الأشهر الماضية، والتي كانت تتمّ عن طريق وسطاء ينقلون رسائل بين وفدين يجلسان في غرفتين منفصلتين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

قد يهمّك أيضاً
وأكد البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي ضمّ نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، من دون أن يحدد المشاركين من قبل إيران وباكستان.

وبدأت في إسلام آباد، مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لتثبيت الهدنة الهشة المبرمة بينهما لوقف إطلاق النار والسعي لإبرام اتفاق سلام دائم.

ترامب يشترط فتح مضيق هرمز بالكامل

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اشترط فتح المضيق «بشكل كامل وفوري وآمن» مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن فتح المضيق سيتم «مع مراعاة القيود التقنية»، في إشارة -بحسب مسئولين أمريكيين- إلى صعوبة إزالة الألغام.

فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن والاستقرار بالمنطقة مع وزير خارجية باكستان
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن...

السعودية
بريطانيا تطالب بوقف إطلاق نار دائم بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز
العالم

بريطانيا تطالب بوقف إطلاق نار دائم بين...

العالم
“البترول الكويتية”: مرافق تشغيلية تعرضت لاستهداف واعتداء إيراني آثم
العالم

“البترول الكويتية”: مرافق تشغيلية تعرضت لاستهداف واعتداء...

العالم
24 ساعة على انتهاء مهلة ترامب لطهران
العالم

24 ساعة على انتهاء مهلة ترامب لطهران

العالم
مسؤول أمريكي: قصفنا 50 هدفًا في جزيرة خارك الإيرانية
العالم

مسؤول أمريكي: قصفنا 50 هدفًا في جزيرة...

العالم
السعودية: نرفض بشكل قاطع اعتداءات إيران ووكلائها التي تمس سيادة الكويت
أخبار رئيسية

السعودية: نرفض بشكل قاطع اعتداءات إيران ووكلائها...

أخبار رئيسية
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
العالم

ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في...

العالم
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية