البيت الأبيض: ترامب لم يحدد مهلة لإنهاء وقف النار مع إيران

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب لم يحدد مهلة لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الثلاثاء أو موعداً نهائياً يتعين على إيران خلاله تقديم مقترح بشأن إنهاء الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: “لم يحدد الرئيس موعداً نهائياً لتلقي مقترح إيراني، على عكس بعض التقارير التي اطلعت عليها اليوم. في نهاية المطاف، سيحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة الجدول الزمني”.

وكان ترامب قال في وقت سابق لصحيفة “نيويورك بوست” رداً على سؤال بشأن احتمال عقد مفاوضات مع إيران خلال “36 إلى 72 ساعة”، إن “هذا ممكن”.

وأكدت ليفيت في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أن ترامب يرغب في رؤية رد “موحد” من القيادة الإيرانية على المقترحات الأميركية لإنهاء القتال.

وأوضحت أن ترامب لا يعتبر احتجاز إيران سفينتي حاويات انتهاكاً لوقف إطلاق النار لأن السفينتين ليستا أميركيتين أو إسرائيليتين. وأضافت أن الإيرانيين “لا يسيطرون على مضيق (هرمز). ما نشهده هو قرصنة”.

كما ذكرت ليفيت أن إيران مطالبة بالموافقة على تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة ضمن مفاوضات إنهاء الحرب.

يأتي هذا بينما أعلنت إيران الأربعاء أن إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة، في ظل استمرار الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، متهمة واشنطن بخرق اتفاق وقف إطلاق النار رغم إعلان ترامب تمديده من جانب واحد لإفساح المجال للتفاوض.

وبقي منسوب التوتر مرتفعاً في المضيق إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أن قواته البحرية احتجزت سفينتي حاويات حاولتا عبوره.