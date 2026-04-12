البيت الأبيض: سنترك للرئيس ترامب مهمة الإعلان عن الخطوة التالية بشأن إيران

أكد مسؤولون في البيت الأبيض أنهم سيتركون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهمة الإعلان عن الخطوة التالية، وذلك عقب فشل المحادثات مع إيران، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن مسؤولين إيرانيين مطلعين على المحادثات، قولهم إن «واشنطن طالبت طهران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا»، مشيرين إلى أن إيران رفضت إعادة فتح مضيق هرمز إلا باتفاق نهائي.

وفي وقت سابق، استقل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، طائرته الحكومية صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 7:08 صباحا بالتوقيت المحلي في إسلام آباد، عازما على مغادرة باكستان بعد تصريحه بأن إيران رفضت التراجع عن تطوير سلاح نووي، حسبما أفاد مراسل صحفي كان يرافق فانس.

واندلعت الحرب مع إيران في نهاية فبراير، وانتهت المفاوضات المطولة بعد 21 ساعة. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في 7 أبريل تمهيدا للمفاوضات.