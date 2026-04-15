البيت الأبيض: لم نطلب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

قال البيت الأبيض، إن المحادثات مع إيران مثمرة ومستمرة، مشيرًا إلى أن التقارير التي ذكرت أن أمريكا طلبت تمديد وقف إطلاق النار غير صحيحة.
ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض قوله إنه من المرجح أن تُعقد الجولة القادمة من المحادثات في إسلام آباد، مشيرًا إلى أن باكستان هي الوسيط الوحيد في هذه المفاوضات.
وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن بكين لا تزود إيران بالأسلحة، موضحًا أن واشنطن لن تجدد التراخيص التي سمحت بشراء النفط الروسي والإيراني.
وشدد على أنه يتم تنفيذ الحصار البحري لإيران بشكل كامل، مؤكدا أن إحكام السيطرة على حركة سفن جميع الدول المغادرة للموانئ الإيرانية.
وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم حرية الملاحة للسفن التي لا تفيد الاقتصاد الإيراني