أكد أن المفاوضات مع طهران لم تبدأ بعد

البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نفى مسؤول أميركي رفيع التقارير المتداولة، بشأن موافقة الولايات المتحدة، على الإفراج عن أي أصول إيرانية مجمدة”، وفق ما نقلت شبكة “سي بي أس” عنه، في نفي للتصريح الإيراني السابق عن هذا الملف.

وقال: “لم تبدأ الاجتماعات مع إيران بعد وبالتالي لم تناقش أي اتفاقيات على الإطلاق”.

بدوره، قال البيت الأبيض إن التقرير الذي يتحدّث عن موافقة أميركا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح.

وكان ترامب أكد مراراً في السابق أن أولويته القصوى في محادثات السلام هي ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي، وفتح مضيق هرمز. كما هدد أمس الجمعة باستئناف الحرب إن لم يتم التوصل لاتفاق.

فيما كررت إيران بعضاً من شروطها للتفاوض المباشر ألا وهي رفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج ووقف إطلاق النار على كافة الجبهات من ضمنها لبنان.

هذا ومن المرتقب أن يلتقي الوفد الإيراني قبل ظهر اليوم شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان. وفي حال وافق الأميركيون على الشروط المسبقة التي طرحها الجانب الإيراني، ستنطلق المفاوضات بعد الظهر في فندق سيرينا بإسلام آباد.

