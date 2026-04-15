التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال مارس

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال مارس
المواطن - فريق التحرير

سجل التضخم السنوي في السعودية خلال مارس الماضي 1.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 1.7% في فبراير 2026، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الإحصاء في تقريرها الشهري، أن ارتفاع التضخم يعزى بشكل رئيس إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، وأسعار النقل بنسبة 0.9%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2%.

وزادت أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

وعزت “الإحصاء”، ارتفاع أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة إلى زيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 4%، فيما سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 8.2%، مدفوعا بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 27.3% والتي تأثرت بارتفاع أسعار فصل المجوهرات والساعات بنسبة 29.5%.

