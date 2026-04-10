التضخم في أميركا يرتفع بأكبر وتيرة منذ 4 سنوات

أدت القفزة الواسعة في أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران إلى دفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة لتسجل أكبر ارتفاع لها خلال أربع سنوات.

وذكرت وزارة العمل الأميركية أن أسعار المستهلكين ارتفعت في مارس بنسبة سنوية بلغت 3.3%، وهو أعلى معدل له منذ عام 2024، مقابل 2.4% في فبراير السابق عليه، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 10.9%، والتي شهدت أكبر ارتفاع لها منذ عام 2005.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في مارس بنسبة 0.9%، في أكبر زيادة من نوعها خلال قرابة أربع سنوات، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).