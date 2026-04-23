التعاون يفوز على النجمة بهدفين مقابل هدف بالدوري السعودي

تغلَّب فريق التعاون على نظيره النجمة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة (29) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجَّل التعاون الهدف الأول عن طريق لاعب النجمة فارغاس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (8)، فيما أضاف لاعب التعاون مارين بيتكوف الهدف الثاني عند الدقيقة (63)، فيما سجّل النجمة هدفه الوحيد عن طريق لاعبه سمير كايتانو عند الدقيقة (84).

وبهذا الانتصار، رفع التعاون رصيده إلى (49) نقطة في المركز الخامس، فيما بقي النجمة على رصيده السابق (11) نقطة في المركز الثامن عشر.