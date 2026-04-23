التعاون يفوز على النجمة بهدفين مقابل هدف بالدوري السعودي

“جوجل كلاود” تطلق جيلًا جديدًا من شرائح الذكاء الاصطناعي “النيابة العامة”: إقرار العمل عن بُعد والموافقة على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة “الشؤون الإسلامية” تعتمد الدليل التنظيمي لمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن والسنة في السنغال مساء أبها.. ضباب وغيوم تعانق قممها في مشهدٍ آسر توقيع اتفاقية مشروع “أميرال” لتعزيز سلاسل القيمة والصناعات التحويلية في المملكة لقطات لهطول أمطار الخير على عسير ضمك يكسب الأخدود ويعزّز حظوظه في البقاء الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة مقجة بالنيل الأزرق بشكل كامل خلفًا لهيرفي رينارد.. جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب السعودي الأول رصد الصرد المقنّع في منطقة الحدود الشمالية
تغلَّب فريق التعاون على نظيره النجمة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة (29) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجَّل التعاون الهدف الأول عن طريق لاعب النجمة فارغاس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (8)، فيما أضاف لاعب التعاون مارين بيتكوف الهدف الثاني عند الدقيقة (63)، فيما سجّل النجمة هدفه الوحيد عن طريق لاعبه سمير كايتانو عند الدقيقة (84).
وبهذا الانتصار، رفع التعاون رصيده إلى (49) نقطة في المركز الخامس، فيما بقي النجمة على رصيده السابق (11) نقطة في المركز الثامن عشر.
