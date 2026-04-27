التعددية الثقافية هي أسلوب الحياة في أذربيجان

لقد لعبت أذربيجان دورا رائدا في التفاهم بين الأديان والحضارات من خلال موقعها في ملتقى الثقافات لعدة قرون. وبغض النظر عن مدى حداثة قيم التعددية الثقافية في العالم اليوم، فإن أذربيجان كانت نموذج للإنسانية منذ آلاف السنين. حيث كان هذا النظام من القيم – أي النظرة الإنسانية العالمية التي تعترف بحقوق الشعوب المختلفة التي تعيش في نفس المكان-موجودا فيها. إن نموذج التعددية الثقافية الذي قدمته أذربيجان لدول العالم هو نموذج يضمن التعايش بين الشعوب في ظروف ودية ورفاهية.

نموذج التعددية الثقافية يعني التعايش السلمي بين مختلف الحضارات والثقافات داخل حدود الدولة والحق في التعبير رسميًا عن خصائصها الثقافية وأسلوب حياتها والحفاظ عليها. إن التعددية الثقافية أداة ضرورية لحوار الثقافات والحضارات.

جمهورية أذربيجان دولة متعددة الأعراق. يتكون الشعب من العرقيات التي تشكل الدولة – الأذربيجانيون وعدد من الأقليات القومية: أودين وإنجيلوي وقريز وخيناليك وبودوغ وتات وتاليش وليزجي وغيرهم. تاريخيًا، لم يكن لهذه القوميات وطن آخر غير أذربيجان، وبالتالي يعتبرون مواطنين أذربيجانيين متعددي العرقيات. وبصرف النظر عن هذه الجنسيات، يعيش في أذربيجان شعوب لهم أوطان مثل الروس والأوكرانيين والبيلاروسيين والأكراد واليهود واليونانيين والألمان والتتار. ولهم جمعيات ومراكز ثقافية في أذربيجان.

الأحكام الرئيسية للسياسة الوطنية في جمهورية أذربيجان تضمن المساواة في الحقوق والحريات لجميع المواطنين، بغض النظر عن العرق والجنسية والدين واللغة الانتماء، محددة في دستور أذربيجان (المادتان 25 و44. ).

يعتمد مفهوم السياسة الوطنية لجمهورية أذربيجان أيضًا على الوثائق الدولية التالية:

• الإعلان العام للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.

• الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

• العهد الدولي للأمم المتحدة “الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

• القرار النهائي لمجلس الأمن والتعاون في أوروبا.

• وثيقة كوبنهاغن الصادرة عن مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن المعايير الإنسانية.

• اتفاقية “ضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية” التي اعتمدها أعضاء رابطة الدول المستقلة.

ومع الأخذ بعين الاعتبار فإن تقديم أذربيجان على نطاق أوسع للعالم كمثال للتسامح؛ يُظهر الجوانب الفلسفية والاجتماعية والسياسية والجوانب الأخرى الخاصة بنماذج التعددية الثقافية المختلفة، وعليه وقع رئيس جمهورية أذربيجان مرسوما بشأن إنشاء المركز الدولي للتعددية الثقافية في 15 مايو 2014.

يقوم المركز بعمل متواصل لضمان حماية التسامح والتنوع الثقافي والديني واللغوي وفقا لأيديولوجية العيش في أذربيجان. كونها معترف بها كدولة متعددة الثقافات في العالم، تقوم أذربيجان بدراسة وتعزيز نماذج التعددية الثقافية الحالية. وينفذ المركز مشاريع مختلفة لدراسة وتعزيز تجربة أذربيجان في مجال العلاقات بين الأعراق وبين الطوائف والثقافات.

إن الأحداث الدولية التي أقيمت في أذربيجان تدعو العالم إلى العودة للقيم الإنسانية، إذ عُقِد المنتدى العالمي السابع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في باكو ليُعزز التراث التاريخي والثقافي للشعب الأذربيجاني على نطاق واسع. وهذا تعبير حقيقي عن الموقف الدولي تجاه البيئة المتعددة للثقافات في أذربيجان.