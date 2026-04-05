Icon

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا Icon مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل Icon تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط Icon الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن Icon مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب Icon ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير Icon أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

التعليم: تأكدوا من اجتياز فحص اللياقة الطبي لتسجيل الطلبة المستجدين

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم عن بدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1448هـ، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية اعتبارًا من اليوم وحتى 30 أبريل الجاري.

ضوابط تسجيل الطلبة المستجدين

وشددت الوزارة على أن استكمال إجراءات القبول يرتبط بشكل أساسي باجتياز الطالب لفحص اللياقة الطبي.

كما أوضحت الوزارة أنه لا توجد أفضليّة لمن يسجل مبكرًا، مؤكدة أن باب التسجيل متاح للجميع على حد سواء طوال الفترة المحددة من الشهر الجاري.

آلية التقديم الإلكتروني

وتتم عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم عبر “الدخول الموحد” أو نظام “النفاذ الوطني”.

اختيار التابع المؤهل للتسجيل من قائمة الطلبة المستجدين.

تعبئة استمارة التسجيل وتقديم الطلب إلكترونيًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد