التعليم: تأكدوا من اجتياز فحص اللياقة الطبي لتسجيل الطلبة المستجدين

أعلنت وزارة التعليم عن بدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1448هـ، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية اعتبارًا من اليوم وحتى 30 أبريل الجاري.

ضوابط تسجيل الطلبة المستجدين

وشددت الوزارة على أن استكمال إجراءات القبول يرتبط بشكل أساسي باجتياز الطالب لفحص اللياقة الطبي.

كما أوضحت الوزارة أنه لا توجد أفضليّة لمن يسجل مبكرًا، مؤكدة أن باب التسجيل متاح للجميع على حد سواء طوال الفترة المحددة من الشهر الجاري.

آلية التقديم الإلكتروني

وتتم عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم عبر “الدخول الموحد” أو نظام “النفاذ الوطني”.

اختيار التابع المؤهل للتسجيل من قائمة الطلبة المستجدين.

تعبئة استمارة التسجيل وتقديم الطلب إلكترونيًا.