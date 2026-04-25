وزير الصناعة: رؤية 2030 حققت أهداف التنوع الاقتصادي في المملكة

بإرادة أبناء وبنات هذا الوطن ومؤسساته الفاعلة

الملك سلمان وولي العهد: نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل ورؤية 2030 تتحول إلى واقع

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد: نمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل ورؤية 2030 تتحول إلى واقع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 أن 93% من مؤشرات أداء الرؤية حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها.

وأوضح التقرير بأن 90% من مبادرات رؤية 2030 مكتملة أو تسير وفق مسارها الصحيح، كما تم تنفيذ 935 مبادرة من أصل 1290.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد السعودي يتجاوز حجمه 4.9 تريليون ريال في 2025، فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 3.41 تريليون ريال.

المملكة تمضي نحو مستقبل أفضل

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تمضي – بحمد الله – بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل، في ظل ما تحقق من منجزات نوعية لرؤية المملكة 2030 منذ انطلاقتها قبل عشرة أعوام.

وقال الملك سلمان – بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 – إن هذه الجهود تأتي لترسيخ مكانة المملكة نموذجًا رائدًا في استثمار الطاقات والثروات والمزايا الوطنية، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة.

وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن مخرجات الرؤية تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، يلمس أثرها المواطن في مختلف جوانب الحياة، بما يعكس تطلعات القيادة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

تحويل الرؤى إلى واقع وإنجازات

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن السعودية عقب مرور عقد من التنمية الشاملة في ظل رؤية المملكة 2030، قدمت خلالها نموذجاً استثنائياً في تحويل الرؤى إلى واقع، بإرادة أبناء وبنات هذا الوطن، ومؤسساته الفاعلة.

وقال الأمير محمد بن سلمان “إن ما حققناه من إنجاز في الأعوام الماضية يضعنا أمام مسؤولية كبرى لمضاعفة جهودنا، وتكثيف خططنا وأدواتنا بما يعزز المكتسبات ويضمن استدامة الأثر، واضعين نصب أعيننا المزيد من الرفعة لهذا الوطن وشعبه”.

جاء ذلك في إطار التقرير السنوي لرؤية البلاد في عام 2025 التي انطلقت قبل عشر سنوات.

ويمكن الاطلاع على نسخة التقرير كاملة على الرابط “https://www.vision2030.gov.sa/ar/annual-reports“.

إقرأ المزيد

ولي العهد يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع
السعودية

ولي العهد يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع

السعودية
ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا
أخبار رئيسية

ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا

أخبار رئيسية
ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري
أخبار رئيسية

ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك
السعودية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية
مرونة استثنائية وتنويع متسارع.. الاقتصاد السعودي يواصل امتصاص الصدمات وتعزيز الثقة والاستدامة
السعودية

مرونة استثنائية وتنويع متسارع.. الاقتصاد السعودي يواصل...

السعودية
بموافقة الملك سلمان.. إقامة مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الثانية لدول قارة أفريقيا بالسنغال
السعودية

بموافقة الملك سلمان.. إقامة مسابقة القرآن الكريم...

السعودية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس لبنان
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة...

أخبار رئيسية