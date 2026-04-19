التكوينات الصخرية تشكّل تناغمًا بصريًا مبهرًا على سواحل الوجه

أمطار رعدية حتى الجمعة والمدني: ابتعدوا عن أماكن تجمّع السيول والأودية المطارات السعودية تستكمل جاهزيتها لموسم حج 1447هـ السعودية وعدد من الدول ترحب بتوقيع أول ميزانية وطنية موحّدة لليبيا منذ سنوات إعلان نتائج منافسات المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من باكستان إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج تايلند توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق وزارة الصناعة: تأهيل 17 شركة محلية للمنافسة على 11 موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسّارات الصمان
رصدت “واس” مشاهد طبيعية خلابة لسواحل محافظة الوجه بمنطقة تبوك، حيث تتجلى التكوينات الصخرية الفريدة على امتداد الشاطئ في تناغم بصري مع مياه البحر الأحمر الهادئة، مشكلة لوحة طبيعية آسرة تعكس ثراء وجمال الطبيعة الساحلية في المملكة.
وأظهرت الصور تفاصيل دقيقة لانسيابية المياه فوق الصخور، في مشهد يوثق جمال الطبيعة البكر وتنوعها الجيولوجي، فيما بدت بعض المرتفعات الصخرية كمعالم بارزة وسط البحر، لتضفي بعدًا جماليًا يعزز من جمالية المشهد.
وتُعد سواحل الوجه من الوجهات البحرية الواعدة التي تستقطب الزوار والمهتمين بالطبيعة والتصوير الفوتوغرافي، لما تتميز به من صفاء المياه وتنوع التضاريس، ما يجعلها بيئة مثالية لالتقاط المشاهد الإبداعية واستكشاف المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.