الثقافة تُنظم معرضًا فنيًّا عن الخرائط في البندقية

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم معرض فنيّ عن الخرائط تحت عنوان: “خيالٌ حتميٌّ: الخرائط، الفن، وملامح عالمنا”، خلال الفترة من 6 مايو إلى 22 نوفمبر 2026م في مبنى “الأبازيا” -أحد المباني التاريخية بمدينة البندقية الإيطالية-، ويُشرف على تنظيم المعرض قيِّمُون فنِّيُّون بقيادة سارة المطلق وأورورا فوندا، وبالتعاون مع القيِّميين الفنِّيِّين المساعدِين زايرا كارير والدكتورة أمينة دياب، وذلك في إطار جهود الوزارة بتعزيز التبادل الثقافي الدولي مع مختلف دول العالم.

مجموعة منتقاة من التحف والمجموعات

ويتضمن المعرض مجموعةً منتقاة من التحف والمجموعات المُستعارة كالخرائط والمخططات التاريخية والمعاصرة، إلى جانب أعمال فن الخرائط التي تستعرض تطور علم الخرائط “الكارتوغرافيا” عبر العصور، حيث تبرز الخريطة بوصفها وثيقةً معرفية وعملاً بصرياً يجمع بين الدقة العلمية والحس الفني، وتُسلِّط الضوء على دورها في توثيق التحولات الجغرافية والتاريخية، وفي رسم ملامح المكان والهوية عبر الزمن.

ويجمع المعرض خرائطَ من مجموعاتٍ عالمية تعود للعصور الوسطى وبدايات العصر الحديث، في حوارٍ مباشر مع أعمالٍ فنية معاصرة، وقطع أثرية تعود إلى القرن الأول الميلادي، ومخطوطاتٍ زخرفية من القرن الثامن عشر من شبه الجزيرة العربية، والتي تكشف عن تاريخٍ طويل من التجارة والتبادل الثقافي الذي شكّل ملامح المنطقة.

كما يأخذ المعرض زوّاره في رحلةٍ عبر أقاليم طبعتها حالةٌ من التحوّل الدائم، حيث يقدم خرائط تاريخيةً تمتدُّ من القرن الثالث عشر إلى الوقت الحاضر، بوصفها عدساتٍ تتيح النظر في العالم من حولنا وتُشكل تصوّراتٍ تتداخل فيها المعتقدات، والأساطير، والمعرفة العلمية.

ويأتي هذا المعرض ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة في مدينة البندقية، بالتزامن مع مشاركة المملكة في معرض “بينالي البندقية الدولي للفنون 2026م”، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور الثقافة السعودية بالمحافل الدولية، وتعريف الجمهور الدولي بما تزخر به من إرثٍ ثقافي وطني، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.