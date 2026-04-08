الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٣ مساءً
الجامعة العربية تطالب إيران بوقف جميع اعتداءاتها العسكرية فورًا وفتح مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مؤكدًا أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لمنع انزلاق المنطقة إلى سيناريوهات كارثية.

وشدد أبو الغيط على ضرورة وقف إيران بشكل فوري جميع اعتداءاتها العسكرية، وفتح مضيق هرمز للملاحة البحرية وتأمين إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن أي ترتيبات يتم التوصل إليها مستقبلًا بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تضمن مصالح دول الخليج العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية، وتحترم سيادتها وتراعي المحددات الأساسية لأمنها.

قد يهمّك أيضاً
وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة...

أبو الغيط يدين هجمات إيران على دول الخليج: لا يمكن تبريرها

أبو الغيط يدين هجمات إيران على دول الخليج: لا يمكن تبريرها

ونقل المتحدث الرسمي جمال رشدي باسم الأمين العام تجديد أبو الغيط التأكيد على أن أمن المنطقة هو كل لا يتجزأ، وأن المبادئ الواردة في الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة تظل هي الأساس الصلب لسلام مستدام.

