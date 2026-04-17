الجمارك تحبط تهريب 29 كيلو كوكايين في ميناء جدة

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة، بلغت 29.1 كيلوغرامًا، وذلك في ميناء جدة الإسلامي.

وقالت الهيئة عبر منصة إكس إنه تم إحباط محاولة تهريب 29.1 كيلوغرام من مادة “الكوكايين”، ضُبطت مُخبأة في إحدى الحاويات الواردة إلى المملكة عبر الميناء.