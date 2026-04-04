الجناح السعودي بمهرجان الثقافات والشعوب يبرز تاريخ المملكة ومسيرة نمائها الوطني

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ مساءً
المواطن - واس

يستعرض الجناح السعودي في مهرجان الثقافات والشعوب في نسخته الرابعة عشرة، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تاريخ المملكة العربية السعودية ومسيرة نمائها الوطني، من خلال عرضٍ توثيقي.
ويقدم الجناح عبر أركانه المتنوعة محتوى ثقافيًا وتاريخيًا يعكس عمق الهوية السعودية، من خلال عرض النقوش الصخرية والمقتنيات التراثية، إلى جانب قطعٍ أثرية تجسد مراحل الدولة السعودية وتطورها الحضاري عبر العصور.
كما يُسلّط الضوء على برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030، التي تعكس تطلعات المملكة نحو المستقبل وتعزيز مكانتها عالميًا، إضافةً إلى مشاركة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين؛ للتعريف بالجهود المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
ويُعد الجناح السعودي إحدى أبرز الوجهات التي تستقطب زوار المهرجان وطلاب الجامعة من مختلف دول العالم؛ لما يقدمه من محتوى ثري يُسهم في التعريف بالإرث التاريخي للمملكة ومنجزاتها الحضارية، ويعزز من التواصل الثقافي ومد جسور التعارف بين الشعوب.

