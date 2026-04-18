الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا

استقبلت الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية تركيا القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة.



وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لضمان جودة الخدمة المقدمة لهم.