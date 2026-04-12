الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول لمكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم حج عام 1447 هـ بالتكامل التقني مع (منصة تصريح) عبر “أبشر” وبوابة تصاريح دخول مكة المكرمة في بوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وتتيح منصة “أبشر أفراد” إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن والعمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ومن خلال بوابة تصاريح دخول مكة في بوابة مقيم يتم إصدار التصاريح للعاملين في المنشآت التي مقرّها مكة المكرمة ومن لديهم عقود عمل مع تلك المنشآت خلال موسم الحج.

