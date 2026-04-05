الجوازات تبدأ باستخدام الدراجات الكهربائية في منفذ جسر الملك فهد

بدأت المديرية العامة للجوازات باستخدام الدراجات الكهربائية (السكوتر) لأمن الجوازات في منفذ جسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية.
وتسهم هذه الدراجات في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات سفرهم، وتنظيم سير المركبات في مسارات وبوابات السفر داخل منطقة الجوازات بالمنفذ، وتتيح مباشرة الحالات التي تستدعي الانتقال السريع ومعالجتها.
ويأتي ذلك ضمن الحلول الذكية التي تقدمها الجوازات، وتهدف إلى تعزيز وإثراء تجربة المسافرين، ورفع مستوى سرعة الأداء والاستجابة، وإنهاء الإجراءات بيسر وسهولة، تمهيدًا لدعم جميع منافذ المملكة بهذه الدراجات.