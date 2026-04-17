الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1447هـ، وإنهاء إجراءاتهم عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية) بكل يسر وطمأنينة.

وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.