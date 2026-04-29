الجوازات تكثف جهودها لاستقبال حجاج هذا العام 1447هـ عبر جميع منافذ المملكة

كثفت المديرية العامة للجوازات جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لموسم 1447هـ، عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل إجراءات الدخول وإنجازها بيسر وسرعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي أن الخطة التشغيلية لموسم الحج تتضمن دعم منصات الجوازات في المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة، مزودة بأحدث التقنيات، لتعزيز سرعة ودقة إنهاء الإجراءات، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن.

وبين الرائد ناصر العتيبي أن إجراءات استقبال الحجاج تبدأ بالترحيب بهم وإرشادهم إلى منصات الجوازات، والتحقق من سلامة وثائق السفر والتأشيرات وفق الاشتراطات المعتمدة، يلي ذلك استكمال إجراءات الدخول عبر تسجيل الخصائص الحيوية، لضمان تنظيم الإجراءات ودقتها.

وأكد أن الجوازات حرصت على تأهيل منسوبيها، من خلال توفير كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن لتسهيل التواصل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق أنظمة وتعليمات الحج، بما يحقق الانسيابية في الحركة والتنظيم، مبينًا أن دخول العاصمة المقدسة خلال موسم الحج يتطلب الحصول على تصاريح نظامية للفئات المشمولة.

وأضاف أن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية يتم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” من خلال حساب صاحب العمل، فيما تصدر تصاريح العاملين في منشآت العاصمة المقدسة عبر بوابة “مقيم”، حيث تقرأ هذه التصاريح آليًا عند مداخل العاصمة دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، بالتكامل مع منصة “تصريح”.