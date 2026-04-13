الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447

السعودية
عبر أبشر ومقيم

الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة للجوازات، بالتفصيل خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين للمقيمين العاملين خلال موسم حج 1447هـ، وذلك بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”، عبر منصتي أبشر أفراد وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات إدارات الجوازات.

وأوضحت الجوازات أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية خلال موسم الحج، ورفع كفاءة العمل الميداني، بما يضمن انسيابية الدخول إلى مكة المكرمة وفق الضوابط المعتمدة.

قد يهمّك أيضاً
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج

بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج

وبأضافت الجوازات، أن منصة “أبشر أفراد” تتيح إصدار تصاريح الدخول لفئات متعددة تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي الإقامة المميزة، والمستثمرين، وأم المواطن، والعمالة المنزلية، وأفراد الأسرة غير السعوديين، وذلك بعد استكمال المتطلبات وإرفاق المستندات اللازمة.

كما تتيح بوابة “مقيم” إصدار التصاريح للعاملين في المنشآت التي يقع مقرها في مكة المكرمة، إضافة إلى العاملين المرتبطين بعقود عمل مع تلك المنشآت خلال موسم الحج.

وأكدت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية، بما يسهم في تنظيم دخول العاصمة المقدسة ورفع جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
السعودية

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية...

السعودية
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
السعودية

الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة...

السعودية
الجوازات: يمكن لحاملي التأشيرات المنتهية الاستعلام عبر الرقم الموحد 992
السعودية

الجوازات: يمكن لحاملي التأشيرات المنتهية الاستعلام عبر...

السعودية
أجواء غائمة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 32
السعودية

أجواء غائمة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة...

السعودية
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
السعودية

بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا...

السعودية
فرص استثمارية سعودية أوزبكية واعدة في مكة المكرمة
السوق

فرص استثمارية سعودية أوزبكية واعدة في مكة...

السوق
أجواء صحوة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 33 
السعودية

أجواء صحوة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة...

السعودية
أجواء غائمة وعوالق ترابية على مكة المكرمة
السعودية

أجواء غائمة وعوالق ترابية على مكة المكرمة

السعودية