الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447

أعلنت المديرية العامة للجوازات، بالتفصيل خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين للمقيمين العاملين خلال موسم حج 1447هـ، وذلك بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”، عبر منصتي أبشر أفراد وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات إدارات الجوازات.

وأوضحت الجوازات أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية خلال موسم الحج، ورفع كفاءة العمل الميداني، بما يضمن انسيابية الدخول إلى مكة المكرمة وفق الضوابط المعتمدة.

الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم حج عام 1447هـ.#لا_حج_بلا_تصريحhttps://t.co/nP7px0VWTq pic.twitter.com/HNVWXZUZvs — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 12, 2026

وبأضافت الجوازات، أن منصة “أبشر أفراد” تتيح إصدار تصاريح الدخول لفئات متعددة تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي الإقامة المميزة، والمستثمرين، وأم المواطن، والعمالة المنزلية، وأفراد الأسرة غير السعوديين، وذلك بعد استكمال المتطلبات وإرفاق المستندات اللازمة.

كما تتيح بوابة “مقيم” إصدار التصاريح للعاملين في المنشآت التي يقع مقرها في مكة المكرمة، إضافة إلى العاملين المرتبطين بعقود عمل مع تلك المنشآت خلال موسم الحج.

وأكدت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية، بما يسهم في تنظيم دخول العاصمة المقدسة ورفع جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.