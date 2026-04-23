الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة مقجة بالنيل الأزرق بشكل كامل

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، تحرير منطقة مقجة بشكل كامل في ولاية النيل الأزرق، والقضاء على عشرات العناصر التابعة لقوات الدعم السريع.

وقال الجيش في بيان رسمي، اليوم الخميس،: “تمكنت قواتنا المسلحة من بسط سيطرتها التامة على منطقة مقجة، وتدمير أربع عربات قتالية تابعة للمليشيا، والقضاء على عشرات من عناصرها، بالإضافة إلى أسر عدد منهم”.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود العسكرية التي يشنها الجيش السوداني لتأمين ولاية النيل الأزرق وطرد عناصر الدعم السريع من المناطق التي سيطروا عليها خلال الفترة الماضية.

تفاصيل العمليات العسكرية للجيش السوداني:

محور غرب كردفان:

وتابع بيان الجيش : “رصدت قواتنا حشد العدو لعشرة دبابات وعدد من المدرعات بمنطقة السنوط في محاولة فاشلة لتطوير عمليته في المنطقة شرقاً، حيث تعاملت معها قواتنا بكفاءة عالية، وتمكنت خلال عمليات الأمس وفجر اليوم من تدمير (١٠) دبابات، (٦) مدرعات، و(١٨) عربة قتالية، مع تشتيت ما تبقى من عناصرها وتكبيدها خسائر فادحة”.

محور شمال كردفان:

وأضاف “نفذت قواتنا عمليات نوعية أسفرت عن تدمير ( ٧ ) عربات قتالية، والقضاء على عدد من عناصر المليشيا الإرهابية”.

محور جنوب دارفور:

وأوضح بيان الجيش السوداني: “دمرت قواتنا تمركزات العدو، ومنصات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى مستودعات الأسلحة والذخائر والوقود، مما أدى إلى شل قدراته العملياتية”.

محور وسط وشمال دارفور:

وتابع “تم استهداف تجمعات للمليشيا الإرهابية بدقة عالية، أسفرت عن تدمير (٦) عربات قتالية وعدد من القتلى في صفوفها”.

وأضاف “أن هذه الانتصارات المتتالية تؤكد تفوق قواتكم المسلحة ميدانياً، وعزمها على تطهير كامل تراب الوطن من دنس المليشيا الإرهابية وأعوانها ، واستعادة الأمن والاستقرار.. ودعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للأسرى والمفقودين”.

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا مسلحا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، خلف آلاف الضحايا من المدنيين ونزوحا واسعا للسكان في عدة ولايات، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة دائمة بين الطرفين.