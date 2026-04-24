الجيش الكويتي: موقعان حدوديان في الشمال تعرضا لعدوان آثم بالمسيّرات

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان اليوم الجمعة تعرض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت لهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتين مسيرتين (درون) مفخختين موجّهة بسلك الألياف الضوئية قادمة من العراق، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي للوزارة قوله إن الجهات المختصة باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.