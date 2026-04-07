الحرس الوطني الكويتي: أسقطنا مسيرة وثلاث طائرات درون خلال 24 ساعة

أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم إسقاط طائرة مسيرة وثلاث طائرات “درون”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي جدعان فاضل، في بيان صحفي، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن رصد وتعامل قواتها المسلحة مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجل خسائر بشرية أو مادية.

وتُواصل إيران هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على عدد من دول الخليج في وقت دخلت فيه الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل يومها الـ39.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بأنها قواعد ومصالح أمريكية، غير أن الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.