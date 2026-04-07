Icon

مندوب أمريكا بمجلس الأمن: إيران تحتجز مضيق هرمز رهينة وتحتجز الاقتصاد العالمي Icon وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon المرور يباشر حادث اصطدام مركبتين في حوطة بني تميم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى الصندوق السعودي للتنمية Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة المراعي Icon “موانئ” تعلن إضافة خدمة الشحن north india to middle east Icon من إرث الصقارة إلى مختبرات الجينوم.. إنجاز سعودي يفك الشفرة الوراثية للصقور Icon “حكماء المسلمين” يُدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى Icon جامعة القصيم تعلن فتح باب النقل الوظيفي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الحرس الوطني الكويتي: أسقطنا مسيرة وثلاث طائرات درون خلال 24 ساعة

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم إسقاط طائرة مسيرة وثلاث طائرات “درون”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي جدعان فاضل، في بيان صحفي، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

قد يهمّك أيضاً
الحرس الوطني الكويتي: إسقاط 46 درون و6 مُسيّرات منذ بداية الحرب

الحرس الوطني الكويتي: إسقاط 46 درون و6 مُسيّرات منذ بداية الحرب

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن رصد وتعامل قواتها المسلحة مع 17 طائرة مسيرة معادية خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجل خسائر بشرية أو مادية.

وتُواصل إيران هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على عدد من دول الخليج في وقت دخلت فيه الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل يومها الـ39.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بأنها قواعد ومصالح أمريكية، غير أن الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد