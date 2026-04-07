Icon

ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا Icon مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا Icon الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان Icon ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية Icon السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس Icon ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR Icon ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك  Icon أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تتلاقى الطبيعة مع الموروث الشعبي

الحريد.. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
الحريد.. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يشهد شاطئ الحصيص في جزر فرسان هذه الأيام واحدًا من أبرز المشاهد الطبيعية والتراثية الفريدة في المملكة؛ إذ تتلاقى الطبيعة مع الموروث الشعبي في لوحة بحرية تتكرر سنويًا.

ومع وصول أسماك الحريد -كل عام- يتحول الشاطئ إلى ساحة احتفال، حيث تنطلق “فعاليات الحريد” التي تمثل أحد أقدم العادات لدى أهالي فرسان، وتعكس ارتباط الإنسان بالبحر كمصدر للرزق والحياة، إذ يجتمع الصيادون منذ ساعات الفجر، مستخدمين وسائل تقليدية مثل الشباك وأغصان النباتات، لتنظيم عملية الصيد الجماعي في أجواء احتفالية تتخللها الأهازيج الشعبية.

مشاهد احتفائية لافتة

وتزخر “ليالي الحريد” بمشاهد احتفائية لافتة، في تقليد يتوارثه الأجيال، بمشاركة الصغار إلى جانب الكبار، ما يعزز روح الانتماء والهوية الثقافية، فيما يشهد الشاطئ حضورًا واسعًا من الزوار الذين يأتون لمتابعة الحدث والاستمتاع بالأجواء البحرية.

ويسهم الموسم في تعزيز مكانة جزر فرسان كوجهة سياحية وبيئية، لما تتميز به من تنوع طبيعي فريد وشواطئ خلابة، إضافة إلى كونه مناسبة سنوية تسلط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة البحرية واستدامة مواردها.

ويرى الأهالي أن “موسم الحريد” يمثل إرثًا ثقافيًا متجذرًا في ذاكرة المجتمع المحلي، وطقسًا سنويًا يعزز الروابط، وينقل العادات والتقاليد البحرية من جيل إلى آخر، مؤكدين أن المحافظة عليه تسهم في إبراز الهوية التراثية لجزر فرسان وتعزيز حضورها على خارطة الثقافة والسياحة الوطنية.
ويمثل “الحريد” في شاطئ الحصيص قصة متجددة يرويها البحر كل عام، تجمع بين الإعجاز الطبيعي وعمق الموروث الشعبي، لتبقى واحدة من أبرز التظاهرات البيئية والثقافية في منطقة جازان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد