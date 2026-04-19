“الحياة الفطرية” يدشن مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضمن جهوده لتطوير السياحة البيئية في المناطق المحمية وإثراء تجربة الزوار في المواقع الطبيعية ذات القيمة البيئية والتراثية؛ دشن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مسار “كندة” السياحي في محمية عروق بني معارض، تزامنًا مع اليوم العالمي للتراث، في واحدة من أبرز المواقع الطبيعية الوطنية ذات المكانة العالمية، بوصفها المحمية الطبيعية السعودية المسجلة في قائمة التراث الطبيعي العالمي لدى منظمة اليونسكو.

ويأتي تدشين المسار في إطار إبراز ما تتمتع به المحمية من قيمة عالمية استثنائية تعكس فرادة تكويناتها الطبيعية وتنوع تضاريسها وأهميتها البيئية على المستوى الدولي، إلى جانب ما تختزنه من إرث تاريخي يرتبط بمسارات القوافل القديمة في الجزيرة العربية.

قد يهمّك أيضاً
55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد 

55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد 

مركز الحياة الفطرية يطلق أكثر من 10 آلاف كائن 

مركز الحياة الفطرية يطلق أكثر من 10 آلاف كائن 

وجاءت تسمية المسار نسبة إلى قربه من قرية كندة التاريخية، التي شكّلت محطة رئيسة على طرق القوافل القديمة، في امتداد يعكس الارتباط التاريخي للموقع، ويثري تجربة الزائر ببعد ثقافي متصل بإرث المنطقة.

ويمتد المسار بطول 50 كيلومترًا عبر تضاريس صحراوية متنوعة تستعرض المشهد الطبيعي الفريد للمحمية، حيث يعبر مناطق تجمع بين جبال طويق وبدايات الربع الخالي، مرورًا بأودية طبيعية وكثبان رملية وتكوينات صخرية بارزة، ويتيح للزوار استكشاف عدد من المعالم الطبيعية والتاريخية التي تعكس القيمة البيئية والحضارية للموقع، من أبرزها كهف الفروحة والتكوينات الحجرية القديمة “المذيلات”.

ويمثل تدشين المسار امتدادًا لجهود المركز في تطوير المنتجات السياحية البيئية داخل المناطق المحمية، وإبراز ما تزخر به المملكة من مواقع طبيعية وتراثية ذات قيمة استثنائية، عبر تجارب ميدانية تعزز الوعي البيئي، وتربط الزوار بالإرث الطبيعي والثقافي للمواقع الوطنية.

ويسهم تطوير المسارات السياحية في المحميات الطبيعية في تنمية السياحة البيئية المستدامة، ودعم مستهدفات جودة الحياة والتنمية المستدامة، وتعزيز حضور المناطق المحمية ضمن منظومة الوجهات السياحية الوطنية.

إقرأ المزيد

55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد 
55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في...

