الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني لديها بسبب تعليقات تحريضية

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لديها على خلفية تعليقات وصفتها بالتحريضية.

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني

وأوضحت الوزارة، أن استدعاء السفير الإيراني بسبب تعليقات غير مقبولة وتحريضية من السفارة، بحسب “العربية”.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية، أن السفارة الإيرانية في المملكة المتحدة ينبغي عليها التوقف عن أي تحريض على العنف في بريطانيا.