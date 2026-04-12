الخارجية تستدعي سفيرة العراق بعد اعتداءات طالت السعودية ودول الخليج عبر مسيرات

استدعت وزارة الخارجية سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت المملكة ودول الخليج الشقيقة عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.
وشدد وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي خلال تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكدًا على أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات، ومجددًا رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، كما أكد أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.