جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد Icon وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان Icon البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان Icon سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة Icon ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى Icon القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز Icon جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا Icon تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon هطول أمطار الخير على الأحساء Icon وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات

المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها

الخارجية تستدعي سفيرة العراق بعد اعتداءات طالت السعودية ودول الخليج عبر مسيرات

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٢ مساءً
الخارجية تستدعي سفيرة العراق بعد اعتداءات طالت السعودية ودول الخليج عبر مسيرات
المواطن - فريق التحرير

استدعت وزارة الخارجية سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت المملكة ودول الخليج الشقيقة عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدد وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي خلال تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكدًا على أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات، ومجددًا رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، كما أكد أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.

الخارجية تحذر من الروابط المشبوهة وتحدد المنصة الرسمية الوحيدة للتأشيرات

السعودية تدين بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية في محيط القصر الرئاسي بدمشق

