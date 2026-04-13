الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها

أطلقت مجموعة نيو للفضاء (NSG)، الشركة الوطنية الرائدة لخدمات الفضاء التجارية في المملكة العربية السعودية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، بالتعاون مع الخطوط الجوية السعودية، خدمة الإنترنت على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية –الناقل الوطني الرسمي للمملكة العربية السعودية– وذلك من خلال تزويد أسطول “السعودية” بأحدث حلول الاتصال بالإنترنت أثناء الرحلة.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر الخطوط السعودية خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا لجميع الضيوف على متن رحلاتها لتصبح بذلك من أوائل شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقدم اتصالًا واسع النطاق مجانيًا خلال الرحلات الجوية، وتعتمد الخدمة على منظومة NSG Skywaves®، بتفعيل شبكة SES Open Orbits™ متعددة المدارات، بما يضمن اتصالًا سريعًا وموثوقًا عبر شبكة وجهات السعودية العالمية.

ويجسّد هذا الإنجاز القيم الأساسية للخطوط السعودية في الضيافة والابتكار والتميّز في الخدمة، كما يعكس التزامها بتعزيز ربط العالم بالمملكة، كما تواصل الخطوط السعودية من خلال إعادة تعريف تجربة السفر الرقمية، تجسيد رؤية المملكة 2030، عبر المزج بين الأصالة والتقنية، لتقديم تجارب عالمية المستوى تحتفي بالفخر السعودي ومسيرة التقدم.

وفي هذا السياق قال المدير العام لمجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، “إن مع استمرار الخطوط السعودية في توسيع عملياتها والاستثمار في تحديث أسطولها، يظل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية أولوية إستراتيجية”، مؤكدًا أن الاتصال اليوم أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل تجربة المسافرين، كما يشكّل عاملًا مهمًا يميّز شركات الطيران في سوق عالمي شديد التنافسية.

وأضاف “تتيح لنا هذه الشراكة الارتقاء بتجربة الضيوف على متن الطائرات، إلى جانب تعزيز منظومتنا الرقمية المتكاملة، بما يدعم قدرتنا التنافسية على المدى الطويل ويعزز نموّنا المستدام في قطاع طيران يزداد اتصالًا وترابطًا”.

ويأتي هذا التعاون متزامنًا مع المرحلة المحورية من مسار تحول الخطوط السعودية، إذ تشهد أكبر استثمار في تاريخها لتطوير تجربة المسافرين، بدءًا من تحديث المقصورات بشكل شامل ووصولًا إلى إطلاق خدمات رقمية من الجيل الجديد، مما يضمن رحلات أكثر تميزًا ومتعة تعكس في مضمونها القيم السعودية الأصيلة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء المهندس هيثم الفرج، “إن هذه الشراكة تجسد روح التقدم الذي تشهده المملكة، وبصفتنا إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، نفخر بتقديم حلول اتصال متقدمة ذات طابع سيادي وعلى نطاق واسع”، مضيفًا أن قطاع الطيران يعد أولوية إستراتيجية لمجموعة نيو للفضاء، ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في توفير اتصال عالي السرعة للمسافرين في المملكة وحول العالم.

ويدعم نشر منظومة NSG Skywaves® توفير قدرات اتصال واسعة النطاق عبر أسطول الخطوط السعودية، ويجمع هذا الحل شبكة SES Open Orbits™ متعددة المدارات وهوائي الاتصال الجوي المعتمد Thinkom Ka2517 IFC، المورّد من شركة Eclipse Global Connectivity، بما يوفر منصة اتصال موحّدة وقابلة للتوسع.

وتعتمد بنية المدارات المفتوحة Open Orbits™التابعة لشركة إس إي إس SES على دمج أقمار صناعية ضمن مداري الأرض المتوسط (MEO) والأرض الثابت (GEO)، بما يضمن اتصالًا واسع النطاق بزمن استجابة منخفض وسعة نقل عالية مع تغطية عالمية، وتتولى شركة Eclipse Global Connectivity قيادة عمليات دمج المعدات واعتمادها على الطائرات التي سيتم تحديثها، وكذلك الطائرات الجديدة ضمن خطوط الإنتاج.

وتجسد الشراكة بين مجموعة نيو للفضاء والخطوط السعودية رؤية مشتركة لتعزيز ريادة المملكة في مجال تجارب الطيران الرقمية والاتصال عبر الأقمار الصناعية، والارتقاء بتجربة المسافرين، والمساهمة في نمو اقتصاد الفضاء السعودي بما يدعم طموح المملكة في بناء اقتصاد فضائي تنافسي على المستوى العالمي.