“الخطوط الحديدية سار” تطلق 5 مسارات لوجستية لربط موانئ الخليج بالسعودية

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية “سار” 5 مسارات لوجستية جديدة في قطاع الشحن، إذ تنقل مختلف أنواع البضائع، وتمكن سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعا ت الحيوية، في مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

وتتمثل هذه المسارات في منظومة لوجستية تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال المملكة، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر، والدول شمال المملكة، من خلال شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يعزز انسيابية سلاسل الإمداد ويرفع كفاءة تدفق البضائع عبر مختلف المسارات.

ربط موانئ الخليج بالسعودية

وتُدار هذه العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بالرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لسار في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي، وموانئ البحر الأحمر، بما يعزز الربط بين الموانئ والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

من جهته، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” أن هذه المسارات تمثل حزمة متكاملة من الحلول اللوجستية التي تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.

وأضاف أن هذه المسارات تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور المملكة كممر لوجستي يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور رئيسي في تدفقات التجارة الدولية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية وشركات التعدين وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ويتوقع أن تزيح آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يعزز من دور “سار” كممكن وطني رئيسي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.