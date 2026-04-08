الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ مساءً
الخطوط العراقية: استئناف الرحلات الجوية بدءًا من يوم الجمعة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الخطوط العراقية، في بيان لها، أن ذلك في سياق خطتها لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وإتاحة السفر عبر اسطولها الجوي بعد إستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وتشمل المرحلة الأولى من الخطة تنظيم رحلات داخلية تربط العاصمة بغداد بكل من محافظات أربيل والسليمانية والبصرة، وجدولة عدد من الرحلات للوجهات الدولية والتي تشمل إسطنبول والقاهرة وعمّان.

ويأتي استئناف الرحلات ضمن رؤية تشغيلية مدروسة تهدف إلى استعادة نشاط الطائر الأخضر بشكلٍ تدريجي وآمن.

