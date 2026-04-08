الخطوط العراقية: استئناف الرحلات الجوية بدءًا من يوم الجمعة المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة #يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي “البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن 254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
وأضافت الخطوط العراقية، في بيان لها، أن ذلك في سياق خطتها لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وإتاحة السفر عبر اسطولها الجوي بعد إستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وتشمل المرحلة الأولى من الخطة تنظيم رحلات داخلية تربط العاصمة بغداد بكل من محافظات أربيل والسليمانية والبصرة، وجدولة عدد من الرحلات للوجهات الدولية والتي تشمل إسطنبول والقاهرة وعمّان.
ويأتي استئناف الرحلات ضمن رؤية تشغيلية مدروسة تهدف إلى استعادة نشاط الطائر الأخضر بشكلٍ تدريجي وآمن.